بالصور الرقابة الادارية تشن حملة على جمعيتين للسلع التموينية ببورسعيد

أسفرت حملة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، على جمعيتين للسلع التموينية بنطاق حى الشرق فى بورسعيد عن بعض الملاحظات الخاصة بالنظافة وقوائم الأسعار.

وكانت قد شنت هيئة الرقابة الإدارية بتعليمات من اللواء محمد عرفان، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة قام بها مكتب الرقابة ببورسعيد تحت إشراف العميد أحمد رمضان ترأسها العقيد محمد الجهينى للمرور على الجمعيات الاستهلاكية للسلع التموينية وضبط مختلف المخالفات.

وقامت الحملة بالمرور على “دلتا ماركت” و”جمعية النيل” الواقعتان فى نطاق حى الشرق ببورسعيد .



الحملة بدلتا ماركت



جانب من الحملة



جانب اخر من الحملة



الحملة بجمعية النيل للسلع التموينية



جانب من الحملة فى جمعية النيل

المصدر : مصر ناين