محافظ الأقصر يبحث تشغيل خط طيران مباشر من اسطنبول لتنشيط السياحة

التقى محافظ الأقصر محمد بدر اليوم الثلاثاء مسئول الخطوط الجوية التركية، لكشف تشغيل خط طيران مباشر بين اسطنبول والأقصر، بواقع 5 رحلات أسبوعيا.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لزيادة نسبة الإشغال السياحى وجذب المزيد من السائحين لزيارة الأقصر، حيث يوجد 4 خطوط طيران تركية موزعة بالقاهرة والإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ.

وأكد المحافظ- فى تصريح اليوم- أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل خط الطيران “اسطنبول – الأقصر” فى أوائل شهر نوفمبر المقبل تزامنا مع الموسم السياحى القادم، مشيرا إلى استعداده الكامل لتقديم أى تسهيلات من شأنها العمل على رجوع الحركة السياحية إلى سابق معدلاتها بما يعود بالخير على أهالى المحافظة.

المصدر : مصر ناين