بالصور المصرى يتعاقد مع حارس المحلة لتدعيم صفوفه الموسم القادم

نجح مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية، فى التعاقد مع حارس مرمى نادى غزل المحلة محمد فوزى، والذى وقع على بياض دون وضع أى شروط له، تقديرا وحبا منه للقلعة الخضراء وجماهير بورسعيد.

جاء تعاقد المصرى مع الحارس محمد فوزى، بناء على رغبة الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن، الذى أبدى إعجابه بالمستوى الجيد، الذى ظهر به الحارس خلال مباريات فريق غزل المحلة سواء فى الدورى الممتاز أو الممتاز “ب“.

وكان قد حصل مسئولو النادى المصرى على توقيع محمد فوزى حارس مرمى غزل المحلة على بياض، فى حضور وكيله أبو العطا فى انتاصدر ات يناير الماضية.

جدير بالذكر أن عقد محمد فوزى حارس مرمى غزل المحلة، ينتهى مع زعيم الفلاحين بنهاية الموسم الحالى.



حارس المحلة يوقع على عقود المصرى



محمد فوزى

المصدر : مصر ناين