مفوضية حقوق الإنسان مقتل وإصابة شخصا بالموصل فى يوما

اصدر الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن 307 مدنيين على الأقل قُتلوا كما أُصيب 237 شخصا فى غرب الموصل منذ 17 فبراير- أى منذ حوالى 40 يوما- مع تجميع مقاتلى تنظيم داعش الارهابيه مواطنين داخل مبان ملغمة واستخدامهم كدروع بشرية وإطلاق اللهيب على الفارين.

وشوف فى بيان “إنه عدو يستغل بلا رحمة المدنيين لتحقيق أهدافه ومن الواضح أنه لا يعبأ إطلاقا بتعريضهم للخطر.”

وأضاف “من المهم أن تتفادى قوات التأمين العراقية وحلفاؤها فى التحالف هذا الفخ” ودعاهم إلى إجراء تحقيقات شفافة فى أحداث دامية كانت قواتهم طرفا فيها.

المصدر : مصر ناين