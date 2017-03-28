مش بس أبل وسامسونج شركات موضة اتجهت لعالم الساعات الذكية

مع التطور التكنولوجى الكبير الذى نعيشه هذه الأيام لجأت العديد من شركات التكنولوجيا إلى صناعة الساعات الذكية، حيث جاءت أبل وسامسونج وغيرها على رأس هذه الشركات، إلا أن الأمر الغريب هو دخول العديد من شركات الموضة العالمية فى هذا السباق لتطوير ساعات ذكية أيضا توفر نفس المواصفات التى توفرها الساعات الأخرى، والتى نرصدها كما يلى:

-شركة Fossil:

تعد إحدى شركات الموضة العالمية، وهى بالأساس تعد إحدى شركات صناعة الساعات الراقية الكلاسيكية، إلا أنها بدأت مؤخرا الاتجاه إلى صناعة الساعات الذكية أيضا، حيث أطلقت الشركة أعدادا من الساعات الذكية شبه ساعات Fossil Q Founder 2.0 وQ Marshal وQ Wander الشوفة لها.

– شركة Hugo Boss:

أطلقت شركة Hugo Boss العالمية للموضة والأزياء ساعة ذكية تعمل بنظام التشغيل أندرويد وير 2.0، وذلك خلال فعاليات معرض Basel world 2017 السنوى، وهذه الخطوة تأتى استكمالا لرغبة ماركات الأزياء الشهيرة فى تكثيف جهودها للدخول بقوة لسوق المؤسسات القابلة للارتداء، وتعرف ساعتها الجديدة بـthe Touch وتأتى بتصميم أنيق مع خيارات جلدية بألوان هادئة، والساعة مزودة مع تقنية NFC، ولكنها لا تضم مؤسسات استشعار لرصد معدل ضربات القلب شبه الساعات الأخرى المتاحة حاليا فى الأسواق.

– شركة Tommy Hilfiger:

وكشفت شركة Tommy Hilfiger المتخصصة فى الموضة والأناقة عن ساعة ذكية للحاق بركب المؤسسات القابلة للارتداء، ووعدت الشركة بتوفر كافة المميزات بساعتها الذكية، والتى تجمع فيها بين الأناقة والحداثة والتطور فى نفس الوقت، فهى تجرى وراء أيضا للمنافسة فى هذا المجال وبقوة، وتعرف ساعتها بـTH24 / 7You، وتأتى مع سوار معدنى، وسعرها أرخص من ساعة Hugo Boss وتكلف فقط 299 دولارا، كما أنها تفتقر لكل من ميزة أو NFC ومستشعر رصد معدل ضربات القلب.

– شركة Movado:

من شركات الموضة التى تهتم بصناعة الساعات الكلاسيكية، إلا أنها خلال فعاليات معرض Basel world التجارى الشهير، كشفت عن ساعتها الذكية الراقية التى تعمل بنظام التشغيل Android Wear 2.0، وتحمل الساعة اسم Movado Connect وتأتى بشاشة دائرية مع تصميم مميز، إلا أن الشركة لم تكشف عن المواصفات الداخلية التى ستتمتع بها الى أن الآن.

المصدر : مصر ناين