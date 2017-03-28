بالصور محافظ مطروح يعفى ذوى الاحتياجات الخاصة أجرة المواصلات

التقى اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح، مع مجموعة من ذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة، للاستماع لمشاكلهم عن قرب وتقديم التيسيرات والحلول لها تخفيفا عليهم .

وصدق المحافظ خلال اللقاء على إعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة والمرافقين لهم من ثمن تذكرة الركوب بمشروع النقل الجماعى بالمحافظة، وقام بفتح فصول للمكفوفين بمدرسة السوانى، وتكليف هيئة الأبنية التعليمية بسرعة إعداد مقايسة بتكلفة الإنشاء، مؤكدًا أنه على استعداد لتذليل أية عقبات تعترضهم فى حياتهم، إيمانا منه بقدراتهم الكبيرة ودورهم فى المشاركة فى إحداث التنمية الشاملة بالمحافظة، .

ووجه المحافظ لمدير التربية والتعليم، بسرعة الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية لذوى الاحتياجات الخاصة والمكفوفين، فى موعد أقصاه الأحد القادم، مؤكدا أنه يتبع سياسة الباب المفتوح أمام كافة المواطنين، للاستماع لأية مشاكل، مع تقديم حلول فورية لها.

واصدر محافظ مطروح، إننا مستمرون فى تقديم كافة الخدمات للمواطنين تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاستماع لمشاكل المواطنين وتقديم الحلول لها، مشيرًا إلى أنه تم تقديم خدمات علاجية للمواطنين، بقيمة 14 مليون جنيه خلال السنةين الماضيين وتقديم مساعدات مالية للحالات الإنسانية.



محافظ مطروح يعفى ذوى الاحتياجات الخاصة أجرة المواصلات



اللواء علاء أبو زيد يستمع لطفل معاق



محافظ مطروح مع فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة



أحد الاطفال يعرض مشاكل ذوى الاحتياجات الخاصة على المحافظ

المصدر : مصر ناين