سقوط عاطل متهم بتزوير شهادة إعدادية لاستخراج رخصة سيارة بالقليوبية

تمكنت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين القليوبية، من ضبط عاطل تقدم بشهادة مزورة لترخيص سيارة بمرور القليوبية.

تلقى اللواء أنور سعيد مدير امن القليوبة إخطارا من العميد محمد درويش مدير إدارة المرور، بأنه أثناء المرور على صالة القيادة بوحدة مرور بنها لفحص المترددين عليها، تم ضبط “أحمد ا” 32 سنةا بدون عمل ومقيم كفر مناقر دائرة قسم أول بنها، حال تقدمه لاستخراج رخصة قيادة مهنية درجة ثانية، وبفحص الوثيقهات المقدمة منه ساوره الشك فى شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى لسنة 1998 منسوب صدورها لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وبالاستعلام من الجهة المنسوب صدور الشهادة لها، أفادت أنها مزورة.

وبمواجهة المتهم، قرر بحصوله على الشهادة من شخص يدعى “سامح ص” فى المقابل مبلغ مالى قدره 3000 جنيه، وجارى تحديده وضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 408 جنح مرور قسم ثان بنها لسنة 2016م .

المصدر : مصر ناين