دراسة كوارث العالم كلفت مليار دولار فى

كشفت دراسة “سيغما” السنوية التى تصدرها شركة “سويس ري” السويسرية للتأمين أن الكوارث الطبيعية والناجمة عن عمل بشرى حول العالم تسببت بأضرار اقتصادية بلغت 1755 مليار دولار فى 2016 ما يوازى ضعفيها فى 2015 (94 مليار).

أضافت الشركة فى بيان صادر فى زوريخ أن 54 مليارا من هذه الكلفة تقع على عاتق شركات التأمين، بزيادة 42% عن 2015.

لكن تلك الكوارث بدت أقل فتكا وأسفرت فى 2016 عن مصرع 11 ألف شخص فى المقابل أكثر من 26 ألفا فى 2015.

فى 15 ديسمبر 2016 نشرت سويس رى تقديرات لكلفة الكوارث الطبيعية والناجمة عن عمل بشرى حول العالم فى السنة المنصرم بلغت حوالى 158 مليار دولار.

لكن المبلغ النهائى للسنة 2016 فاق التقديرات بكثير.

وكان السنة 2016 الأعلى كلفة على مستوى قيمة الاضرار الاقتصادية ل الكوارث منذ 2012 بحسب الشركة السويسرية التى عزت ذلك الى”أعداد كبير من الأحداث الكارثية الكبرى بما فيها زلازل وأعاصير وفيضانات وحرائق غابات” فى جميع مناطق العالم.

كما سجلت الشركة 327 حدثا كارثيا فى العالم بينها 191 حادثا طبيعيا و136 ل عمل بشري، لافتة إلى أن آسيا كانت الاكثر عرضة للكوارث حيث سجلت 128 حادثا.

المصدر : مصر ناين