السياح الإسرائيليون يتمسكون بالسفر لسيناء ويؤكدون نشعر بالأمان

ذكر موقع “واللا” الالكيان الصهيونى ى أنه على الرغم مما أسماه الموقع بـ”الاضطرابات التأمينية” إلا أن الالكيان الصهيونى يين لا يزالوا حريصين على السفر إلى سيناء لقضاء الأعياد اليهودية ومن بينها عيد الفصح.

واستطلع موقع “واللا” آراء السياح الالكيان الصهيونى يين الراغبين فى قضاء عطلة الربيع فى سيناء، حيث أكدوا على أن سيناء لا تشبه أى خطر على تأمينهم وسلامتهم، مشيرين إلى أن بعض الالكيان الصهيونى يين سافروا إلى سيناء خلال عيد “المظال” الماضى الذى كان فى شهر يناير الماضى ولم يتعرض السياح لأى أذى.

واصدر أحد السياح إن السلطات المصرية تتخذ الإجراءات اللازمة فى المناطق السياحية فى سيناء، حيث إن فى كل دقيقة تتم فيها عمليات تفتيش وتأمين للأفواج السياحية بغض النظر عن جنسياتهم.

وأكد على أن السياح يفضلون سيناء عن إيلات نظرا لارتفاع الأسعار فيها، لذا تقوم السلطات الالكيان الصهيونى ية بعمليات تخويف لهم لمنعهم من السفر إلى سيناء ، موضحا أن الأوضاع فى سيناء مستقرة.

المصدر : مصر ناين