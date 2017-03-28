خالد أبو النجا يشاهد فيلم LES PETITS CHATS اليوم بحضور عزت أبو عوف

يشوف اليوم، الفنان خالد أبو النجا فيلم LES PETITS CHATS أو القطط الصغيرة الساعة السابعة بسينما فوكس فى العرض الخاص، بحضور أعضاء الفريق الغنائى الفنان عزت أبو عوف والموسيقار عمر خيرت ووجدى فرنسيس وصادق قللينى وعزت أبو عوف وصبحى بدير وبينو فارس، والفيلم من إخراج شريف نخلة.

يذكر أن الفنان خالد أبو النجا كان قد شارك مؤخرا بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته السادسة بفيلم “جمهورية ناصر” بالتعليق الصوتى وحضر أيضا حفل ختام المهرجان بمعبد الكرنك الذى تم فيه تكريم النجمة نيللى كريم وحصل الفنان عمرو سعد على جائزة أفضل مشبه عن فيلمه “مولانا”.

المصدر : مصر ناين