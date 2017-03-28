وزير التنمية المحلية لرئيس منيا القمح أنت متعين محافظ

داعب الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، خلال زيارته لمحافظة الشرقية، رئيس مجلس ومدينة منيا القمح بالشرقية، بقوله “انت متعين محافظ مش رئيس مدينة”.

جاء ذلك كتعليق منه على ما اصدر ه محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، بأن لدية أعداد من المدن المكتظة سكانيًا ومساحتها كبيرة مستدلًا بمدينة منيا القمح التى يتعدى سكانها مليون مواطن، قائلًا “عندنا منيا القمح قد بورسعيد مساحة وسكان”.

وطالب محافظ الشرقية، خلال لقاء الوزير بالجهاز التنفيذى لمحافظ الشرقية، والذى عقد بالديوان السنة للمحافظة، بحضور نائبه اللواء سامى سيدهم وقيادات التنفيذية بالمحافظة، من الوزير، إضافة حى ثالث للزقازيق وتدعيم المراكز كبيرة المساحة بريئسى حى لتخفيف الضغط على رؤساء المدن وتمكينهم من أداء عملهم.

ومن المقرر، أن يشارك الوزير حضور اجتماع مجلس كلية الزقازيق، ثم يقوم بجوله تفقدية لأعداد من المشروعات.

المصدر : مصر ناين