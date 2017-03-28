عامل نظافة يختطف نجل ابن خالته بمنشأة ناصر ويطلب فدية لتسليمه

تمكنت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين القاهرة، تحت إشراف اللواء خالد عبد العال مدير التأمين، من ضبط “أحمد.ن” 21 سنة سنةل نظافة بإحدى الشركات؛ لاتهامه باختطاف نجل ابن خالته وطالبه بفدية مالية قدرها 300 آلف جنيه لإطلاق سراحه.

كانت قسم واجبة منشأة ناصر، تلقى بلاغاً من “رضا حسن محمد حسين” 42 سنة صاحب مصنع أخشاب ومقيم شارع الخزان، أفاد فيه بغياب نجله عمرو رضا حسن محمد البالغ من العمر 4 سنوات أثناء لهوه أمام العقار، وأنه تلقى اتصالا هاتفيا ساومه فيه الخاطف على إطلاق سراح نجله فى المقابل مبلغ 300 ألف جنيه.

وبناءً على توجيهات السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع تأمين القاهرة بسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، فقد كلف مدير الإدارة السنةة لمباحث القاهرة بتشكيل فريق كشف، برئاسة السيد العميد رئيس مباحث قطاع الجنوب، وتم وضع خطة لضبط الجناة، وعقب تقنين الإجراءات ومجاراة المتهم هاتفياً، تمكن من تخفيض مبلغ المساومة إلى 50 ألف جنيه.

وتم الأستقرار بين المبلغ والمتهم على مكان تسليم الطفل المختطف لذويه فى المقابل المبلغ السابق ذكره، وبالتزامن مع ذلك تم إعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليه المتهم، وأسفر أحد الأكمنة عن ضبطه حال تواجده بحديقة قصر عابدين، وبصحبته الطفل المختطف، وتبين أن الخاطف نجل خالة والد المجنى عليه.

وبمناقشة المتم أكد أنه أقدم على خطف الطفل، لعلمه بثراء والده الفاحش، فقرر اختطاف نجله ومساومته على إعادته فى المقابل دفع مبلغ مالى، حيث استدرج الطفل من أمام العقار سكنه بحجة شراء بعض الحلوى وتوجه به إلى منطقة الضبط ومساومة والده على دفع مبلغ الفدية لإطلاق سراح الطفل المختطف.



الطفل المختطف بصحبة والديه



الطفل المختطف مع والديه



المتهم

المصدر : مصر ناين