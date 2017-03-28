بالصور مدير أمن قنا يتفقد خدمات معبد دندرة والأفواج السياحية

فاجأ اللواء صلاح حسان مدير تأمين قنا، يرافقه أعداد من القيادات التأمينية بالمحافظة خدمات تأمين معبد دندرة الأثرى والأكمنة الخارجية وسيارات تأمين الطرق وقسم المسطحات المائية للتأكد من انتظام خدمات تأمين الأفواج السياحية.

وشدد مدير تأمين قنا على اليقظة التامة لجميع القوات وتوسيع دائرة الاشتباه، مؤكدًا على حسن مسنةلة المترددين على المعابد والمناطق الأثرية، مع التصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.