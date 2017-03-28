الحكومة توافق على تخصيص ملايين جنيه لتطوير منطقة سوق اللبن بالمحلة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن عدم البدء فى تطوير منطقة سوق اللبن بالمحلة الكبرى محافظة الغربية على الرغم من إدراجها بخطة تطوير العشوائيات، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور نائب وزير الإسكان لشئون العشوائيات.

ووافقت وزارة الإسكان، مشبه ة فى الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان لشئون العشوائيات، على تخصيص 3 ملايين جنيه للبدء فى تطوير منطقة سوق اللبن بالمحلة الكبرى.

وطالب اللواء طلعت منصور سكرتير سنة محافظة الغربية، بزيادة المبلغ المخصص لتطوير منطقة السوق، ورد النائب محمد خليفة، مؤكدا أنه أى مبالغ زيادة يمكن توفيرها بعد ذلك بالتنسيق بين المحافظة ووزارة الإسكان.

المصدر : مصر ناين