رئيس جامعة أسوان يخفض سعر الوجبه الغذائية من جنيها لـ جنيهات
صرح الدكتور أحمد غلاب رئيس كلية أسوان بأنه تم تخفيض سعر الوجبة الغذائية لطلاب الكلية من سعر 12جنيه للوجبة الي سعر 7جنيهات وذلك مراعاة للبعد الإجتماعي للطلاب.
وكما أشار رئيس كلية أسوان فى بيان له اليوم ، إلى أنه تم مناقشة تخفيض سعر الوجبة الغذائية للطلاب في اجتماع مجلس الكلية
أضافالباشمهندس شريف مراد مدير المطعم المركزي بكلية أسوان بأن هذه الوجبة للطلاب الغير مستفيدين من المدن الجامعية ويتم حجزها فى إدارة الشباب بكل كلية من كليات الكلية ويتم تناولها داخل المطعم المركزي لكلية أسوان بصحاري
المصدر : مصر ناين
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