رئيس جامعة أسوان يخفض سعر الوجبه الغذائية من جنيها لـ جنيهات

وكما أشار رئيس كلية أسوان فى بيان له اليوم ، إلى أنه تم مناقشة تخفيض سعر الوجبة الغذائية للطلاب في اجتماع مجلس الكلية

أضافالباشمهندس شريف مراد مدير المطعم المركزي بكلية أسوان بأن هذه الوجبة للطلاب الغير مستفيدين من المدن الجامعية ويتم حجزها فى إدارة الشباب بكل كلية من كليات الكلية ويتم تناولها داخل المطعم المركزي لكلية أسوان بصحاري