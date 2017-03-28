لاعب الإنتاج الحربى يجرى جراحة الرباط الصليبى الخميس

منح اللواء أشرف سنةر رئيس الإنتاج الحربى تعليمات مشددة لجهاز الكرة بالفريق، بسرعة إنهاء إجراءات جراحة الرباط الصليبى للاعب أحمد خيرى، الذى تعرض للإصابة فى مران الفريق العسكرى أمس الاثنين، وخرج على إثرها من المران قبل أن تثبت الاشعة إصابته بالرباط الصليبى

ومن المنتظر أن يجرى أحمد خيرى الجراحة صباح الخميس، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز جراح العظام بأحد المراكز المتخصصة.

ومن المقرر أن يغيب خيرى عن صفوف الإنتاج لمدة ستة أشهر.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة أسوان الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى السنة على استاد السلام.

المصدر : مصر ناين