أهالى دمياط يشكون سوء حالة الأرز ونقص كمية زجاجة الزيت للرقابة الإدارية

واصل رجال الرقابة الإدارية بدمياط حملتهم لليوم الثانى على التوالى على الجمعيات الاستهلاكية ومحلات البدالين التموينيين بأنحاء محافظة دمياط، بمشاركة لجنة من الرقابة التموينية ومفتش أغذية واستهدفت مدينة دمياط، حيث تم تفقد أعداد من محلات البدالين التمويين للوقوف على مدى جاهزية هذه المحال لشهر رمضان الكريم ومدى توافر السلع التموينية بها ونظافة المكان وإعلان الأسعار، وتهدف الحملة لمراجعة كميات السلع المتوفرة مع ما تم صرفه وجودة السلع المعروضة ومدى صلاحيتها وتوافر تاريخ الإنتاج عليها.

تلقت حملة الرقابة الإدارية عدة شكاوى من سوء حالة الأرز الهندى المتوفر بالمحال والذى يوزع على نقاط الخبز، وكذلك شكوى من عدم إحكام زجاجات الزيت ونقص كمياتها.

كانت الرقابة الإدارية قد شنت حملة موسعة أمس على منفذى جمعيتى بمدينة دمياط الجديدة لحصر السلع الغذائية المتوفرة بها ومدى جاهزيتها لشهر رمضان الكريم.

المصدر : مصر ناين