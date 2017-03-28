وزير الداخلية العراقية سنحاسب المسئولين عن مقتل المدنيين في الموصل

اصدر وزير الداخلية العراقية أنه سيحاسب من كان مسئوولا عن مصرع المدنيين في الموصل حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية .

وكان التحالف الدولى المناهض لداعش الارهابيه شرع فى تحقيق حول تقارير صحفية تحدثت عن سقوط ضحايا من المدنيين فى الساحل الأيمن غربى مدينة الموصل نتيجة غارات لطيران التحالف بالعراق الأسبوع الماضى، للتأكد من صحة التقارير عن وقوع خسائر فى صفوف المدنيين وتحليل المعلومات الخاصة بالغارات على الساحل الأيمن والتى تتطلب بعض الوقت لبيان مصداقية ادعاءات تتحدث عن شن التحالف غارة فى المنطقة خلال الفترة مابين 17- 23 مارس الجاري .

المصدر : مصر ناين