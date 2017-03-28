بالصور إزالة حالة تعدى على مجرى نهر النيل بمركز

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا ، من إزالة أعداد 27 حالة تعدى على مجرى نهر النيل بقرية الريرمون الشوفة لمجلس القروي المعصرة ،وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية لإزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل بالتعاون مع جهاز حماية النيل وقوات التأمين .

اصدر إبراهيم العربي رئيس مركز ومدينة ملوى ، فى بيان له ، أن المجلس لا يألوا جهداً في حصر كافة حالات التعدي الواقعة على مجرى نهر النيل والأراضي الزراعية وأملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وإزالتها على الفور.

ازالة 27 حالة تعدى على مجرى نهر النيل بمركز بملوي بالمنيا (1)



ازالة 27 حالة تعدى على مجرى نهر النيل بمركز بملوي بالمنيا (2)



ازالة 27 حالة تعدى على مجرى نهر النيل بمركز بملوي بالمنيا (3)



ازالة 27 حالة تعدى على مجرى نهر النيل بمركز بملوي بالمنيا (4)



ازالة 27 حالة تعدى على مجرى نهر النيل بمركز بملوي بالمنيا (5)





المصدر : مصر ناين