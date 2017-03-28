سقوط عاطل صادر ضده حكم بالسجن سنة بقرية حمردوم فى قنا

ألقت المؤسسات التأمينية القبض على عاطل صادر ضده حكم بالسجن 25 سنة فى عدة جرائم خلال حملة تأمينية شنتها قوات التأمين على قرية حمردوم، أسفرت عن ضبط المتهم، وبحوزته فرش حشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير تأمين قنا، إخطارًا من العميد محمد هندى مدير المباحث، بتمكن النقيب عمر فايد ضابط بفرع الكشف، من ضبط “سلام.ع” 28 سنة عاطل ، مقيم بقرية حمردوم، الشوفة لمركز نجع حمادى، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وبالكشف عليه تبين أنه صادر ضده حكم بالسجن 25 سنة مؤبد، وبمناقشته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والحكم الصادر ضده، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة السنةة حبس المتهم.

كما ألقت المؤسسات التأمينية بقنا، القبض على عاطلين، كونا تشكيلاً عصابياً فيما بينهما لسرقة الشقق السكنية بمركز الوقف شمال محافظة قنا، وتمكن الأهالى من ضبطهما بعد محاولة التعدى على ربة منزل وسرقتها، أثناء تواجدها بشقتها.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير تأمين قنا، إخطاراً من الرائد محمد عبد الجبار، رئيس مباحث مركز الوقف بتمكن أهالى قرية الجبل بضبط عاطلين اقتحما إحدى الشقق السكنية، وأن ربة منزل شعرت بدخولهما المنزل عن طريق الشباك، فاستغاثت بالجيران وتمكن الأهالى من ضبطهما.

وبمناقشة المتهمين، اعترفا بارتكاب وقائع سرقة الشقق السكينة، وتكوينهما تشكيل عصبى فى سرقة تلك الوقائع، تحرر محضر للمتهمين وباشرت النيابة السنةة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين