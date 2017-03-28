فنزويلا تدعو لتعليق أعمال الجلسة الطارئة لمنظمة الدول الأمريكية

أدانت وزيرة خارجية فنزويلا يلسى رودريجيز التدخلات الخطيرة داخل منظمة الدول الأمريكية ودعت باسم فنزويلا تعليق أعمال الجلسة الطارئة المقررة فى وقت لاحق من اليوم بمقر المنظمة فى واشنطن حول وضع بلادها داخل المنظمة.

وذكر راديو “فرنسا الدولى”، اليوم الثلاثاء، أن الأمين السنة لمنظمة الدول الأمريكية لويس الماجرو سلم منذ أسبوعين تقريرا حول تعليق عضوية فنزويلا فى المنظمة، وذلك فى حال عدم قيام نظام كاراكس بعقد انتخابات سنةة فى غضون 30 يوما حيث من المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية بفنزويلا فى شهر ديسمبر 2018.

وأضاف الراديو أنه عقب تسليم هذا التقرير، قامت 14 دولة بين 35 بتوقيع الأسبوع الماضى بيان مشترك لمطالبة كاراكس بالإفراج عن السجناء السياسيين ووضع جدول وقتى لإجراء الانتخابات فى البلاد، كما أشاروا إلى أن تعليق عضوية دولة يعد الملاذ الأخير وأنه يجب استنفاد جميع الحلول الدبلوماسية.

ومن المقرر أن تعقد جلسة طارئة فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء، فى مقر منظمة الدول الأمريكية بواشنطن لكشف وضع عضوية فنزويلا بالمنظمة، بناء على طلب 18 دولة بالمنظمة، والتى دعت نظام فنزويلا لتنظيم انتخابات فى اسرع وقت ممكن تحت طائلة الإقصاء من المؤسسة الإقليمية.

يذكر أن وتيرة التوتر بين المنظمة وفنزويلا ليست بالجديدة حيث طالب الأمين السنة للمنظمة فى شهر مايو الماضى بالميثاق الديمقراطى لعقد جلسة طارئة حول فنزويلا ولم يسفر آخر اجتماع عقد السنة الماضى عن أى قرار.

المصدر : مصر ناين