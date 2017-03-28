أحمد فتحى تعليقا على أزمته مع عبد الحفيظ اتقوا الله إنا إلى

علق أحمد قام بفتحى ظهير فريق الأهلى، بشكل غير مباشر على أزمته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى، الذى نفى وصول عرض رسمى له من أهلى جدة السعودى.

ونشر أحمد قام بفتحى صورة عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور “إنستجرام” معلقًا عليها: “حين سكت أهل الحق توهم أهل الباطل أنهم على حق أن تقل خيرًا أو تصمت.. اتقوا الله إنا إلى الله راجعون.. صباح الخير”.

تشهد العلاقة بين أحمد قام بفتحى لاعب فى منتصف الأهلى، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الوقت الحالى توترا بعض الشىء بعد أن أطلق الجوكر تصريحات هاجم فيها مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، ل تعمّد الأخير إخفاء العرض الرسمى، الذى تلقاه اللاعب الدولى من نادى أهلى جدة السعودى خلال فترة الانتاصدر ات الشتوية الأخيرة، لاستعارته 6 أشهر فى المقابل 700 ألف دولار للنادى الأحمر.



أحمد قام بفتحى

المصدر : مصر ناين