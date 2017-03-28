خسارة ناشئات اليد أمام مونتنيجرو فى البحر المتوسط بتونس

فقد منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2000 بقيادة مديره الفنى أحمد عبد الحليم من نظيره مونتنيجرو بنتيجة 18 / 14، فى إطار مباريات الفترة الصباحية بثانى أيام بطولة البحر الأبيض المتفى منتصف بتونس، على أن يتقابل مع تركيا فى الفترة المسائية.

ومن المقرر أن يتقابل منتخب ناشئات كرة اليد مع الجزائر بكره الأربعاء فى الفترة الصباحية، قبل أن يلتقى تونس “صاحب الأرض والجمهور” فى الفترة المسائية، ثم يتقابل مع إيطاليا يوم الخميس المقبل.

وكانت بعثة منتخب ناشئات كرة اليد قد وصلت إلى تونس أول أمس الأحد، استعدادا لخوض منافسات البطولة المقامة فى تونس حاليا.

وتضم قائمة اللاعبات فى بطولة البحر المتفى منتصف لكرة اليد كلًا من: آية طارق – سهيلة خالد – فرح أسامة – ياسمين عماد الدين – راندا محمد – سلمى عبد الرزاق – سميرة رفعت – فريدة هانى – داليا عادل – حبيبة حسن – ندا ممدوح – لارا أسامة – ليلة هيثم – خلود خالد – آلاء إسلام – آلاء عبد الحميد.

وترأس بعثة منتحب ناشئات كرة اليد فى بطولة البحر الأبيض المتفى منتصف منى أمين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد المصرى.

المصدر : مصر ناين