بالصور الرقابة الإدارية تعدم كميات من اللحوم فى حملة بأسيوط

بدأت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط، حملتها على أعداد من المحلات التجارية المتخصصة فى بيع الأغذية وبدالى التموين ومشروع “جمعيتى”، وذلك لمراجعة صلاحية المواد الغذائية وأسعارها.

يشارك فى الحملة مشبه ون عن مديرية الصحة والتموين بالمحافظة، وتقوم الحملة بالتفتيش على جودة المنتج وتاريخ الإنتاج والانتهاء والشهادات الصحية للسنةلين فى محلات تداول الأغذية والنظافة السنةة للمكان، والاشتراطات الصحية.

وتمكنت الحملة من ضبط كميات من اللحوم الغير صالحة للإستهلاك الآدمى وأمرت بإعدامها ،وتواصل الحملة تفتيشها على باقى المحال والجمعيات بمدينة اسيوط.



حملة الرقابة الإدارية بأسيوط



الرقابة الإدارية تنفذ حملة مكبرة بأسيوط



الرقابة الإدارية تفاجئ محال الأغذية والجمعيات الاستهلاكية



ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى



الرقابة الإدارية تقرر إعدام بعض اللحوم



جانب من حملة الرقابة الإدارية

المصدر : مصر ناين