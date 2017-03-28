المقاولون يرفض التفريط فى أحمد على وعمر جمال للإسماعيلى

رفض مسئولو نادى المقاولون العرب، التفريط فى الثنائى أحمد على وعمر جمال بعد نهاية الموسم الجارى من أجل الانتاصدر إلى الإسماعيلى، الذى يرغب فى التعاقد معهما خلال الانتاصدر ات الصيفية المقبلة.

جدير بالذكر أن الثنائى أحمد على وعمر جمال سبق لهما اللعب فى صفوف الإسماعيلى والتألق معه قبل أن يرحلا للاحتراف فى السعودية وليبيا، ويعودان منه إلى الزمالك، قبل أن يحط بهما الرحال فى صفوف المقاولون العرب.

أكد طلعت محرم مدرب المقاولون ومدير التسويق بالنادى، أن على وجمال من العناصر الأساسية ولا نية للتفريط بهما، والجهاز الفنى للمقاولون بقيادة محمد رجوع يجرى وراء للحفاظ على قوامه الأساسى وعدم التفريط فى أى لاعب خلال الفترة المقبلة، لرغبته فى المنافسة على دخول المربع الذهبى والرجوع للمشاركة فى بطولات أفريقيا.

المصدر : مصر ناين