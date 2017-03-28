محامى الطفلة جنا الطب الشرعي أثبت تعرض الرضيعة للاغتصاب

أكد رضا الدنبوقى محامي الطفلة جنا ، والمدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن الطب الشرعي أثبت تعرض رضيعة الدقهلية، للاغتصاب بالكامل.

واصدر الدنبوقي في تصريح خاص لـ “اليوم السابع” ، إن الطفلة تم عرضها على الطب الشرعي، وثبت تعرضها للاغتصاب بالكامل، وإصابتها بنزيف مهبلي حاد، وتهتك في عضلات المهبل، وقطع في جدار غشاء البكارة.

يذكر أن سنةل يدعى إبراهيم.م.ا، اغتصب رضيعة، تبلغ سنة و8 أشهر، وأصابها بنزيف مهبلي، وتشوهات بالمهبل، وخلع في عضلات الفرج، وتم القبض عليه وتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإحالته لمحكمة الجنايات.

المصدر : مصر ناين