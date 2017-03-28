كوبر لم ولن أطلب زيادة راتبى من اتحاد الكرة

أكد الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر، عدم صحة ما تردد مؤخرا، عن تقدمه بطلب لاتحاد الكرة، من أجل زيادة راتبه الشهرى، والذى يبلغ 72 ألف دولار.

وكشف كوبر لمعاونيه أنه لم ولن يتقدم بطلب لزيادة راتبه، لأنه يحترم تعاقده والراتب تم وضعه من البداية والمكافآت المتفق عليها مع اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة.

وكان كوبر يحصل على 65 ألف دولار شهريا قبل رفعها إلى 72 ألف دولار أى بنسبة 10% عقب تأهله لأمم أفريقيا 2017 الأخيرة بالجابون.

المصدر : مصر ناين