وصول المتهمين برشوة وزارة الصحة لمحكمة التجمع لحضور جلسة محاكمتهم

وصل منذ قليل، أحمد عبد النبي عفيفي، مستشار وزير الصحة السابق وأيمن عبد الحكيم، موظف بالوزارة، لمحكمة التجمع الخامس، لحضور ثاني جلسات محاكمتهم فى القضية 5361 جنايات، و اتهامهما بتلقى رشوة 4 ملايين جنيه.

وتعقد الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة ، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين نصار بربري وأسامة محمد علي ، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسح فل و هاني حمودة.

يشار إلى أن المستشار نبيل صادق، النائب السنة، أمر فى 12 يناير الماضى بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصى إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتفى منتصف وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه فى المقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر الشوف لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

المصدر : مصر ناين