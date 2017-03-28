وزير الرياضة يجتمع بقدامى الاتحاد السكندرى ويتفقد الحمام الأوليمبى

قامالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بزيارة ميدانية لنادى الاتحاد السكندرى بمنطقة الشاطبى برفقة مجلس إدارة النادى برئاسة الدكتور محمود مشالى، اليوم الثلاثاء، لمعاينة حمام السباحة الأوليمبى الجارى إنشاءه بالنادى والمنطقة الاجتماعية المخصصة للعائلات.

وأعلن مسئولو هيئة الإنتاج الحربى القائمين على أعمال التنفيذ الانتهاء من إنشاء حمام السباحة الأوليمبى بنادى الاتحاد السكندرى بشكل كامل وجاهزيته للعمل مع أول شهر يونيو القادم.

من جانبه، أظهر وزير الرياضة أن حمام السباحة الأوليمبى الجارى إنشاؤه بنادى الاتحاد يعد إضافة قوية للنادى وللبنية الأساسية الرياضية بالإسكندرية، مشيرا فى ذات الوقت أن فرع نادى الاتحاد بالغابة الترفيهية يعد رئة جديدة للنادى، ويتيح لأول مرة وجود ملعب كرة قدم قانونى خاص بنادى الاتحاد لتقام عليه تدريبات زعيم الثغر.

وعلى هامش زيارته للنادى، عقد وزير الرياضة اجتماعا مع مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى بحضور مجموعة من قدماء لاعبى النادى منهم محمد عمر ونصر إبراهيم، ومحمد نور، وعيد أحمد وشحته وبوبو والجارم والبابلى ومحى عثمان.

واصدر الوزير لقدامى الاتحاد “إنه سعيد أنه يرى الأجيال المشرفه اللى ياما فرحتنا زمان وكنت ببقى مبسوط وأنا بشوفهم فى الملاعب زمان ونقف طابور علشان نشوفهم “.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة قد بدأ زيارته لمحافظة الإسكندرية بتفقد إنشاء الفرع الاجتماعى لنادى الاتحاد بالغابة الترفيهية بمنطقة سموحة، وتفقد أعمال تطوير إستاد الإسكندرية الرياضى.