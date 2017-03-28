إصابة أشخاص فى تصادم سيارة بأخرى هاربة من الشرطة بطريق السويس ـ

أصيب 6 أشخاص اليوم الثلاثاء إثر حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى هاربة من الواجبة بالطريق الإقليمى السويس – القاهرة .

كان اللواء مصطفى شحاتة، مدير تأمين السويس قد تلقى إخطارا من واجبة النجدة، بتصادم سيارة ملاكى بأخرى هاربة من رجال الواجبة بالطريق الإقليمى السويس – القاهرة، أدت إلى إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى العاشر من رمضان .

وأكد مصدر تأمينى، أن سيارة تطاردها الواجبة بالطريق الإقليمى كانت تسير بسرعة كبيرة اصدمت بأخرى ملاكى وأصيب 6 مواطنين.

المصدر : مصر ناين