هليل يطالب مجلس الأهلى بصرف مكافآت إضافية لأبطال أفريقيا للطائرة

طالب محمد جمال هليل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس بعثة فريق الكرة الطائرة بالبطولة الأفريقية المجلس برئاسة محمود طاهر بصرف مكافآت إضافية للاعبين بخلاف اللائحة.

ويأتى ذلك تقديرا للمجهود الذى قدمه اللاعبون بقيادة جهازهم الفنى برئاسة محمد مصيلحى فى منافسات البطولة الأفريقية والفوز على النجم الساحلى فى منتصف جمهوره.

كان هليل قد قرر صرف مبلغ 100 يورو لكل لاعب بعد التتويج باللقب للمرة الـ12 فى التاريخ، ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلى إلى القاهرة عصر اليوم الثلاثاء.

المصدر : مصر ناين