آديل تعبانة بسبب الجولات الغنائية والتصفيق يشعرها بالضعف

يبدو أن النجمة العالمية آديل تعرضت للإرهاق الشديد خلال جولتها الغنائية، وهو ما جعلها تعلن لوسائل الإعلام الفنية الشهيرة أنه من المحتمل أنها لن تقوم بعمل أى جولة غنائية فى المستقبل، وجاء قرار النجمة البريطانية بعد أن قدمت الكثير من الحفلات فى أعداد من بلدان العالم أبرزها أستراليا ونيوزيلندا.

آديل

وكشف موقع “New Zealand Herald” أن آديل ذات الـ28 سنة، لم تكن جيدة فى هذه الجولة الغنائية شبه ما كانت تحلم، بينما أكدت أن “التصفيق” يشعرها بحالة من الضعف بعض الشىء.

وجاء تصريح آديل الصادم لقطاع كبير من محبيها ومعجبيها رغم أن القائمين على حفلاتها أعلنوا مؤخرا أنها استطاعت تحقيق رقم قياسى جديد حيث باعت أكثر من 600 ألف تذكرة خلال الثمانى حفلات بجولتها الغنائية الأسترالية.



بإحدى الحفلات

المصدر : مصر ناين