القوات السعودية تعترض صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

أعلنت قيادة التحالف العسكرى العربى فى اليمن أن القوات الجوية السعودية اعترضت صباح الثلاثاء أربعة صواريخ أطلقها المتمردون الحوثيون باتجاه مدينتين تقعان فى جنوب المملكة.

واصدر بيان لقيادة التحالف نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية “قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى اعترضت أربعة صواريخ باليستية أطلقتها المليشيات الحوثية اليمنية باتجاه مدينتى خميس مشيط وأبها” على بعد نحو 100 كلم من الحدود مع اليمن.

وتضم مدينة خميس مشيط قاعدة جوية رئيسية.

وأكد البيان أنه “تم اعتراض الصواريخ وتدميرها بدون أى أضرار” مشيرا إلى أن طائرات التحالف قامت “فى الحال باستهداف مواقع الإطلاق”.

وشددت قيادة التحالف على أن “استمرار المليشيات فى استهداف المدن بالصواريخ الباليستية أكبر دليل على استمرار تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمنى بكل الطرق والوسائل وخصوصاً من ميناء الحديدة”.

ويقع الميناء فى غرب اليمن ويخضع لسيطرة الحوثيين. وقتل أكثر من 40 لاجئاً صومالياً بينهم نساء وأطفال، فى إطلاق نار على مركبهم الذى كان ينقل 150 لاجئاً قبالة الحديدة فى 16 مارس.

المصدر : مصر ناين