وزير التنمية المحلية أنا مكلف بمهمة الإسراع فى التنمية ولدينات

أكد هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أنه مكلف من النظام بمهمة الإسراع فى التنمية الاقتصادية والمضى قدما نحو تحقيق الرخاء والازدهار للوطن، مشيرا إلى أنه يعمل فى اطار منظومة عمل متجانسة تحمل العطاء والانتماء، وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضاف خلال لقاء مع الجهاز التنفيذى لمحافظة الشرقية، بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ونائبه اللواء سامى سيدهم والقيادات التنفيذية بالمحافظة، أن هناك تحديات اجتماعية واقتصادية تعيق التنمية، منها الزيادة السكانية وعدم توافر أراضى لإنشاء وحدات سكنية ومصانع لتشغيل الأيدى السنةلة.

و طرح الوزير، استراتيجية لتطوير العمل بالمحافظات وتحقيق التنمية المستدامة، شملت الإعلان عن مشروع محاربة الأمية ويشارك فيها طلاب الجامعات، على اعتبار أن ذلك ضرورة إجتماعية واقتصادية .

و تفقد وزير التنمية المحلية، يرافقه المحافظ اللواء خالد سعيد، مكاتب خدمة المستثمرين وشئون النواب.