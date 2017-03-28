تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل زوجته بحلوان ١٥ يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمه جنح حلوان تجديد حبس سنةل بمصنع ، لاتهامه بقتل زوجته ل خلافات أسرية بينهما، 15 يوما على ذمه التحقيق.

ومن جانبها استعجلت نيابه حلوان برئاسه المستشار إسلام سرور، تقرير الصفه التشريحيه للجثة، وتحريات المباحث حول الواقعة.

ترجع الواقعة عندما تلقى مباحث حلوان، إخطارا من المستشفى ، بوصول ربة منزل جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين أنها مصابة بنزيف وشرخ بالمخ

وبسؤال شقيق المجنى عليها أفاد أن زوجها اعتدى على شقيقته بالضرب، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط زوجها، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة السنةة التحقيق.