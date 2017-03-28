وزير النفط العراقى يعلن إطفاء آخر الآبار المشتعلة بحقل القيارة بمحافظة نينوى

أعلن وزير النفط العراقى جبار على اللعيبى عن إطفاء البئر 42 فى حقل القيارة بمحافظة نينوى وهو آخر الآبار المشتعلة فى حقل القيارة النفطى شمال البلاد.

واصدر وزير النفط العراقى فى بيان صحفى – حصل اليوم السابع على نسخة منه – اليوم الثلاثاء، إن الكفاءات الفنية والهندسية والجهات الداعمة فى الشركات النفطية والدفاع المدنى والجهد العسكرى قد تمكنت من إطفاء البئر 42 والسيطرة عليه بشكل كامل.

وأضاف اللعيبى : ” السنةلين والفنيين الوطنيين أثبتوا جدارتها في التسنةل مع حرائق الآبار المعقدة بحرفية كبيرة، وتمكنت من إطفاء حرائق الآبار المشتعلة بوقت قياسى وبالاعتماد على الإمكانيات المتاحة والمتوفرة وبدون الاستعانة بشركات عالمية، ما وفر للخزينة الحكومية الملايين من العملة الصعبة”، مثمنًا جهود جميع السنةلين فى شركة نفط الشمال والشركات النفطية الساندة والدفاع المدنى والقوات التأمينية والإدارة المحلية فى الناحية والمحافظة والعشائر والمواطنين، مؤكدًا حرص الوزارة على الإسراع فى تأهيل وتطوير حقل القيارة ووضع الخطط اللازمة جراء ذلك .

ومن جهته، اصدر المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن وزير النفط قد أوعز بتكريم جميع الجهات التى ساهمت فى تحقيق هذا الإنجاز الوطنى الذى جاء ردًا قويًا على العصابات الإرهابية التى أرادت تعطيل عجلة الاقتصاد والتنمية لبلادنا.

وأضاف جهاد، أن مجموع الآبار فى حقل القيارة 50 بئرا، منها 34 بئرًا قد تضررت نتيجة للعمليات التخريبية لعصابات داعش الارهابيه الإرهابية فيما اندلعت الحرائق فى 18 منها.

المصدر : مصر ناين