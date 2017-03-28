ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة محملة بسلع استراتيجية

اصدر رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء يشهد نشاطاً اليوم الثلاثاء، فى حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية، حيث يجرى تفريغ شحنة قمح تزن 95 ألف طن قادمة من روسيا واوكرانيا على متن السفن “وادى الكرم” و “وريجل”، ويجرى تفريغ شحنة غاز تزن 9 آلاف طن قادمة من قبرص علي متن السفينة “افتياكسا جاز”.

واضاف فى بيان اليوم، إنه يجرى تفريغ شحنة خشب تزن 21 ألف طن مترى قادمة من انجلترا علي متن السفينة ” ميري شولت ” ، ويجري تفريغ شحنة زيت عباد الشمس تزن 15 ألف طن قادمة من اوكرانيا علي متن السفينة “ست بريثورن” ، ويجرى تفريغ عبارتين على متنهما 126 سيارة قادمة من أمريكا وإيطاليا ، وسفبنة محمله باكسيد الحديد تزن 169 ألف طن قادمة من النرويج .

واصدر اللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء ، أن إجمالى السفن المتواجدة بالميناء 124 سفينة وغادرت الميناء 8 سفن ، ووصلت 11 سفينة وتراكي على الأرصفة 42 سفينة ، وتواجد بالمخطاف الخارجي 32 سفينة ، والداخلي 11 سفينة ، وبلغ مخزون الغلال بالميناء مليون وواربعة وعشرون ألف طن منهم 295 ألف طن قمح كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة سنةة من وإلي الميناء ، وخروج 150 شاحنة محملة بالقمح بإجمالي 4500 طن، كما سجل ورود 200 ألف طن بضائع سنةة خلال ال 24 ساعة الماضية.

ووجه رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات قبل خروجها من الميناء .

المصدر : مصر ناين