مقتل وإصابة شخصا فى احتجاجات مناهضة للهند بإقليم كشمير

أعلنت الواجبة الهندية مصرع مدنيين اثنين وإصابة 18 آخرين فى الاحتجاجات المناهضة للهند التى اندلعت بعد معركة مسلحة بين المتمردين والقوات الحكومية فى إقليم كشمير المتنازع عليه.

ونقلت شبكة “إيه بى سي” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن المفتش السنة سيد جافيد جيلانى قوله أن المعركة اندلعت اليوم بعد أن طوقت الواجبة بلدة تشادورا الجنوبية عقب تلقى بلاغ يفيد بان مسلحا واحدا على الأقل يختبيء فى أحد المنازل.

ومع اندلاع القتال، سار مئات السكان الذين يرددون شعارات مناهضة للهند بالقرب من المنطقة فى محاولة لمساعدة المتمردين المحاصرين على الفرار.

وأظهر ت الواجبة أن مدنيين اثنين قتلا وأصيب ما لا يقل عن 10 مدنيين وثمانية من رجال الواجبة بعدما أطلقت القوات الهندية اللهيب على المتظاهرين الذين يلقون الحجارة.

تجدر الإشارة إلى أن المتمردين يقاتلون ضد الحكم الهندى منذ سنة 1989، وقد لقى أكثر من 68 ألف شخص مصرعهم فى الصراع.

المصدر : مصر ناين