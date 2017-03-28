ملك الأردن والعاهل السعودى يشهدان استعراضا عسكريا

شهد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استعراضا عسكريا فى ميدان الراية بالديوان الملكى الهاشمى بعمان اليوم الثلاثاء، بمناسبة الزيارة الرسمية التى يقوم بها العاهل السعودى إلى المملكة.

وذكر الديوان الملكى الهاشمى فى بيان له اليوم، أن العاهل الأردنى قلد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال الاحتفال، قلادة (الحسين بن على) وهى أرفع وسام مدنى فى المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول، تقديرا للمكانة الرفيعة والقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وتعميقا لعلاقات الأخوة التاريخية التى تربط بين الأردن والسعودية وقيادتيهما وشعبيهما.

وأحاط بموكب الزعيمين، أثناء توجههما إلى ميدان الراية، كوكبة من فرسان الحرس الملكى، وأطلقت المدفعية اثنتين وأربعين طلقة تحية للملك عبدا لله الثانى، وضيفه خادم الحرمين الشريفين.

ولدى وصول الزعيمين إلى المنصة الملكية، عزفت الموسيقى السلامين الملكيين السعودى والأردنى، وحلقت طائرتان سنةوديتان شوفتان لسلاح الجو الملكى الأردنى تحملان علمى المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.

وأدت تشكيلات من موسيقات القوات المسلحة الأردنية أعدادا من المقطوعات الموسيقية الإيقاعية، رافقها استعراضات عسكرية.

وبدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس زيارة رسمية للأردن، وعقد معه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى لقاء قمة ركز على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية الراهنة، وتم توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم فى العديد من المجالات والقطاعات الحيوية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3.5مليار دولار.

المصدر : مصر ناين