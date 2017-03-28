فيس بوك تختبر ميزة مشاهدة الفيديوهات أوف لاين

كشف تقرير حديث أن موقع فيس بوك يختبر هذه الفترة ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمشوفة الفيديوهات دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، إذ رصد مجموعة من المستخدمين حول العالم وجود خيار جديد فى إعدادات تطبيق فيس بوك لتخزين بعض مقاطع الفيديو ومشوفتها دون اتصال بالإنترنت فى وقت لاحق، وهذه الميزة متاحة أيضا فى مواقع أخرى شبه يوتيوب، إذ يمكن للمستخدمين حفظ الفيديوهات على الهاتف ومشوفتها عند انقطاع الاتصال بالإنترنت.



ميزة فيديوهات فيس بوك

ووفقا لموقع androidpolice الأمريكى، فهذه ليست الميزة الوحيدة التى تختبرها فيس بوك، بل رصد المستخدمون أيضا تصميما جديدا للأزرار المختلفة شبه “لايك” و”التعليق” و”المشاركة”، مع أيقونات مفرغة مختلفة عن ما هو متاح حاليا، وهذه الخطوة الجديدة تحاول بها فيس بوك إضافة لمسات جديدة على شكل الموقع.

وكعادة المزايا التى يتم اختبارها من وقت لآخر، لم تصرح فيس بوك الى أن الآن عن موعد طرح المزايا الجديدة للمستخدمين بشكل رسمى حول العالم.



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المصدر : مصر ناين