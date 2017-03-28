قاضى تنظيم بيت المقدس يطالب النيابة بإجراء التفتيش على سجن

طالب المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، التى انعقدت منذ قليل بمعهد تأميناء الواجبة بطرة، والتى أجلت محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم بيت المقدس – النيابة السنةة بالتفتيش على سجن ليمان طرة لبيان وجود انتهاكات فى حق المتهمين من عدمه، بعد تأكيد على إسماعيل دفاع المتهمين أن موكله يوسف سليمان تعرض للتعذيب.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين قام بفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وأسندت النيابة السنةة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتشبه ة فى حركة حماس “الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الالجماعة الأرهابية “، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

المصدر : مصر ناين