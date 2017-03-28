نتنياهو يقرر السماح لأعضاء الكنيست بزيارة المسجد الأقصى عقب شهر رمضان

قرر رئيس الوزراء الالكيان الصهيونى ى بنيامين نتنياهو السماح لأعضاء الكنيست اليهود بتنظيم زيارات منظمة للمسجد الأقصى المبارك عقب شهر رمضان.

وذكرت صحيفة “هـأارتس” الالكيان الصهيونى ية، أن القرار يأتى بعد مرور سنة ونصف تقريبًا، منع فيه أعضاء الكنيست من تنظيم زيارات لباحة الأقصى.

وأظهر ت الصحيفة، أن القرار جاء بعد مناقشات دارت بين نتنياهو ورؤساء المؤسسات التأمينية فى الكيان الصهيونى شبه رئيس الشاباك ورئيس الشين بيت وقائد الواجبة ووزير التأمين الداخلى، وتم التوصل إلى أن السماح لأعضاء الكنيست لزيارة الأقصى فى شهر رمضان سيستفز المسلمين.

وأكدت الصحيفة، أن رؤساء هذه المؤسسات اصدر وا إن الوضع التأمينى ملائم بعد رمضان، لاستئناف الزيارات بحراسة مشددة من الواجبة والجيش الالكيان الصهيونى ى.

المصدر : مصر ناين