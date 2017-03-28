منتخب المحليين يواجه ليبيا وديا فى يونيو المقبل

أكد هانى رمزى المدير الفنى لمنتخب المحليين، أنه وافق على خوض فريقه مواجهة ليبيا وديا، فى يونيو المقبل، فى إطار الاستعدادات لمواجهة المغرب بتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2018.

وكان هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى رفض مواجهة ليبيا وديا فى يونيو المقبل، ليتم عرض الأمر على منتخب المحليين وهو ما وافق عليه هانى رمزى.

ومن المقرر أن يواجه منتخب المحليين ليبيا فى القاهرة فى يونيو المقبل، قبل أن يتوجه المنتخب إلى الجزائر لمواجهة الخضر وديا.

المصدر : مصر ناين