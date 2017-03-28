الأمن العام ينفذ الحكم في ألف هارب ويعيد سيارات مسروقة

وجه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بشن حملات تأمينية لملاحقة حائزي السلاح والمخدرات والهاربين من أحكام قضائية.

ونجحت جهود المؤسسات التأمينية بمختلف مديريات التأمين بإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للتأمين السنة، خلال 24 ساعة في ضبط 261 قضية مخدرات، 58 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متصنف ة، 5 سيارات مُبلغ بسرقتها وتنفيذ 43580 حكم قضائى متصنف .

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات التأمينية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة اللهيب ية وإحكام السيطرة التأمينية.

المصدر : مصر ناين