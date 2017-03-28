قافلة عن شنطة الإسعاف الأولية والتغذية فى جامعة المنوفية

نظمت إدارة القوافل بالكلية قافلة من كلية الإقتصاد المنزلى بكلية المنوفية، زيارة لمدرسة الشهيد عبد الرحمن حسن الديب الاحمدية سابقا، شبين الكوم منوفية حول الإسعافات الأولية والفورية والمؤقتة .

تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس كلية المنوفية، واشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك فيها الدكتورة مي محمود خفاجي والدكتورة فاطمة رجب شرف بكلية الاقتصاد المنزلى .

وأشار المشاركون فى القافلة، فى بيان له اليوم ، الى أهمية الإسعافات الأولية والفورية والمؤقتة فى إنقاذ الأطفال بالمدارس، نتيجة التعرض المفاجئ لحالة صحية طارئة أدت إلى النزيف أو الجروح أو الكسور أو الإغماء، بالاضافة الى دورها فى تقديم الرعاية الطبية المتخصصة الى أن وصول الطبيب لمكان الحادث أو بنقله إلى أقرب مستشفى أو عيادة طبيه ويجب توفير صناديق إسعافات أولية مزودة بالأدوية والمواد اللازمة ، مع ضرورة حماية هذه الصناديق من العوامل الجوية مع ضرورة فحص هذه الصناديق بصفة أسبوعية .

واضاف المشاركون، انه عند تجهيز شنطة الإسعاف الأولية، لا بد أن يراعى وضع بطاقة على كل زجاجة من زجاجيات الأدوية، مبيناً عليها اسم الدواء والغرض من استعماله، كما لا بد أن يراعى التنظيم والترتيب في محتويات الشنطة الى أن يسهل استعمال هذه الأدوات بيسر .

المصدر : مصر ناين