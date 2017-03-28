مدير مهرجان الكويت للسينما الأفلام المصرية لها الريادة فى المنطقة

اصدر مدير مهرجان الكويت الأول للسينما “شاكر أبل”، إن السينما المصرية لها الريادة فى المنطقة ومصر فى قلوبنا وتربينا منذ طفولتنا على الأفلام المصرية وتعلمنا منها.

وأضاف على هامش فعاليات المهرجان الذى يختتم أعماله اليوم الثلاثاء، أن الدورة الحالية تعد التأسيسية للمهرجان حيث لا توجد صناعة سينما بمفهومها العالمى فى الكويت رغم أن صناعة السينما فى الكويت تعود للستينيات من القرن الماضى.. لافتا إلى وجود رغبة كبيرة لتطوير المهرجان فى الدورات القادمة بحيث يكون خليجيا وعربيا ثم يتحول إلى مهرجان دولى فى دورات لاحقة على ذلك.

وأشار أبل إلى أن المهرجان لم يقتصر على عرض أعمال سينمائية للمخرجين فقط، إنما أفسح مجالا واسعا للتعلم وتبادل الخبرات والأفكار بين أناس جدد جمعهم الشغف بالسينما.

وأظهر أن المهرجان تميز بحضور ضيوف رواد فى ميدان صناعة السينما من مصر والأردن وقطر ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وكندا وألمانيا ومالطا والتشيك حيث شارك من مصر محمد حفظى فى ورشة عمل ومحاضرات بالإضافة للناقد السينمائى محمد رضا.

وكان مهرجان الكويت السينمائى الأول قد بدأ فعالياته فى 24 مارس الجارى ويختتم فاعليته فى وقت لاحق اليوم.

ويشارك فى منافسات المهرجان 23 فيلما موزعة على ثلاث مسابقات هى مسابقة أفلام الكويت القصيرة (من دقيقتين إلى 39 دقيقة) ومسابقة أفلام العالم القصيرة (40 دقيقة فأكثر) ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.

وتتشكل لجنة التحكيم من المشبه محمد المنصور والمخرج خالد النصر الله والناقد السينمائى فاروق عبد العزيز والكاتبة مى النقيب والمخرج ناصر كرمانى.

وكرم المهرجان فى حفل الافتتاح مجموعة من رواد الفن بالكويت من بينهم المخرج هاشم محمد الشخص والمخرج عبد الله المخيال والمخرج خالد النصر الله.

المصدر : مصر ناين