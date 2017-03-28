الرقابة الإدارية تشن حملة على السلاسل التجارية وبدالين التموين بالبحيرة

شنت، منذ قليل، هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة حملة تفتيشية مفاجئة على المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية والبدالين التموينين للتأكد من أسعار السلع الغذائية ومدى جودتها وصلاحيتها، وكذلك لضبط محتكرى السلع الغذائية والمضاربين فى السوق السوداء.

وتفقد رجال الرقابة الإدارية أعداد من المجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية بمركز الدلنجات، وكذلك أعداد من فروع مشروع جمعيتى الشوف للصندوق الاجتماعى للتنمية.

كما تفقدت حملة الرقابة الإدارية بمشاركة مسئولى مديرية الصحة والتموين فرع شركة أسواق التعاون للسلع الغذائية، للوقوف على مدى جودة السلع المقدمة للمواطنين وكذلك مدى الالتزام بالأسعار المعلنة، بالإضافة إلى الشروط الصحية والرقابية.



الرقابة الإدارية بالبحيرة تشن حملة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية

الرقابة الإدارية تتفقد منافذ مشروع جمعيتى الممول من صندوق التنمية

جانب من مضبوطات حملة الرقابة الإدارية بالبحيرة

الرقابة الإدارية تداهم السلاسل التجارية للتأكد من الأسعار

جانب من حملة الرقابة الإدارية على المحلات التجارية بالبحيرة

الرقابة الإدارية تتفقد المجمعات الاستهلاكية الحكومية

المصدر : مصر ناين