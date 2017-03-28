افتتاح فروع لجهاز تشغيل شباب الخريجين بمدن الأقصر

أمر الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، بإفتتاح 7 فروع لجهاز شباب الخريجين، بمدن ومراكز المحافظة، وذلك بهدف توفير فرض عمل للشباب والعاطلين، عبر التنسيق بين المؤسسات والشركات التى تتوفر بها فرص عمل جديدة، والباحثين عن فرص عمل.

ومن جانبها اصدر تالباشمهندسة نورا أحمد عثمان رئيسة جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، أن المكاتب التى افتتحت بمقار مجالس المدن وهي “إسنا وأرمنت والزينية والبياضية والطود والقرنة”، شرعت فى حصر أعداد العاطلين والباحثين عن عمل، تمهيدا لتوفير فرص عمل لهم، بالمشروعات المختلفة، وبالشركات التى وقعت برتوكول تعاون بينها وبين الجهاز لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأضافت نورا أحمد عثمان في بيان صحفي ، أنه تم توفير 500 فرصة عمل للشباب، عبر خطة عمل الجهاز، مؤكد أن اللواء حاتم زين العابدين السكرتير السنة للمحافظة يقوم بالإشراف علي الفروع، وذلك بجانب نجاح ملتقى التوظيف الذى أقيم بالمحافظة، فى توفير مئات من فرص عمل للباحثين، فرص عمل ، من خلال 35 شركة ومنشأة شاركت فى الملتقى الذى شهد إقبالا كبير امن شباب المحافظة.

المصدر : مصر ناين