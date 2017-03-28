وزير الداخلية يوجه بتقديم تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمصلحة الجوازات

وجه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بمراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والوثيقهات الواجبية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بمصلحة الجوازات.

واتخذت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية مجموعة من الإجراءات من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية التنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته ، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام الشوفة للمصلحة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الواجبية .

واستقبلت أقسام جوازات “روض الفرج، أبوتيج، بيلا، أسيوط، العجوزة، محرم بك، كفرالشيخ، بنى سويف، ميت غمر، الزقازيق، 15 مايو، منيا القمح، جرجا، بنها، أسوان، إدارة الوثائق، إدارة المراقبة والتسجيل ، إدارة الاقامة” 35 مواطن جميعهم من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى وغير القادرين على الحركة وذلك بمكاتب رؤساء أقسام الجوازات، وخارج أقسام الجوازات لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

المصدر : مصر ناين