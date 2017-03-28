بدء محاكمة المتهمين فى قضية رشوة وزارة الصحة

بدأت منذ قليل، الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، ثاني جلسات محاكمة أحمد عبد النبي عفيفي، مستشار وزير الصحة السابق وأيمن عبد الحكيم، موظف بالوزارة، فى القضية 5361 جنايات، و اتهامهما بتلقى رشوة 4 ملايين جنيه.

وتعقد الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة ، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين نصار بربري وأسامة محمد علي ، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسح فل و هاني حمودة.

يشار إلى أن المستشار نبيل صادق، النائب السنة، أحال فى 12 يناير الماضى مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصى إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتفى منتصف وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه فى المقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر الشوف لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

المصدر : مصر ناين